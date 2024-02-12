Спектакль звезды «Кухни» Назарова отменили в Дубае

В Дубае отменили спектакль российского актера Дмитрия Назарова и его супруги Ольги Васильевой. Об этом сообщает EA Daily.

Спектакль «Корень зла» должен был состояться 9 марта 2024 года. Издание утверждает, что билеты на показ продавались плохо.

В июне 2023 года пара представила постановку в Ереване (Армения), Тбилиси и Батуми (Грузия), а также в Анталье (Турция).

По сюжету спектакля очень разные мужчина и женщина вдруг остаются одни в целом мире.

«Она — музейный работник, он — сантехник. Он любит пиво, она — картины Пикассо. Смогут ли герои научиться понимать друг друга, захотят ли измениться? Много смешных и трогательных моментов ждет их на пути к чуду», — сказано в описании постановки.

Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ Чехова в январе 2023 года. Согласно сообщениям СМИ, причиной стали антироссийские высказывания актера и критика спецоперации на Украине.

В марте того же года Назаров прокомментировал решение Константина Хабенского уволить его из театра. По словам артиста, такое решение худруку далось тяжело. Актер рассказал, что изначально руководство планировало отстранить его от участия в спектаклях на время.

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