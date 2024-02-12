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Режиссер Симонов раскрыл подробности съемок фильма «20/22» в Мариуполе

Режиссер Симонов: в съемках фильма «20/22» участвовали жители Мариуполя

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Режиссер художественного фильма «20/22», посвященного событиям специальной военной операции на Украине, Андрей Симонов рассказал в эфире «Радио 1» подробности съемочного процесса. По его словам, соавтором сценария является боец батальона «Сомали», участник СВО, военный корреспондент Ринат Есеналиев.

«Мне кажется важным, чтобы культура каким-то образом описывала актуальные важные явления, которые волнуют людей и оказывают влияние на их судьбы», — отметил Симонов.

Он также сообщил, что съемки фильма проходили в Мариуполе. По его словам, многие местные жители, которое своими глазами видели происходящее в городе, стали консультантами и героями массовых сцен.

Режиссер подчеркнул, что картину высоко оценили российские военнослужащие. Она выйдет на большие экраны 23 февраля.

В начале февраля вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе практически все многоквартирные жилые дома удалось восстановить. По его словам, над возрождением инфраструктуры в новых регионах России работают до 40 тысяч строителей.

Ранее немецкий канал показал репортаж о восстановлении Мариуполя.

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