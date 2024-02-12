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Стали известны подробности госпитализации Петросяна

Mash: сломавшего руку Петросяна прооперируют через пять дней

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@petrosyanevgeny/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна прооперируют к выходным. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, перелом предплечья со смещением оказался серьезным, и ближайшие пять дней хирурги не смогут провести вмешательство из-за принимаемых 78-летним юмористом медикаментов.

Источник канала уточнил, что артисту планируют ставить в руку титановые пластины.

Накануне подруга семьи юмориста певица Ирина Гвоздева призналась, что обеспокоена состоянием юмориста, которого готовят к операции после падения.

«К сожалению, мы уже долгое время не можем до него дозвониться. Мы слышали, что он сломал предплечье, и решили узнать, как он себя чувствует. Но никто не берет трубки. У нас сейчас нет никаких точных сведений о его здоровье, поэтому мы очень беспокоимся за него. Ни жена не отвечает, ни он», — поделилась Гвоздева.

12 февраля Telegram-канал Mash писал, что Петросяна экстренно госпитализировали с переломом предплечья со смещением в одну из московских больниц. По данным издания, днем 11 февраля юморист упал во время прогулки по Лесной улице в Москве.

Ранее жена Петросяна похвалила немецкого актера за роль Воланда в «Мастере и Маргарите».

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