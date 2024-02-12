В близком кругу госпитализированного Петросяна признались, что он не выходит на связь

Подруга семьи народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, певица Ирина Гвоздева призналась, что обеспокоена состоянием юмориста, которого готовят к операции после падения. Об этом она рассказала в беседе с интернет-изданием «Абзац».

Певица уточнила, что она не смогла выйти на связь ни с народным артистом, ни с его близкими.

«К сожалению, мы уже долгое время не можем до него дозвониться. Мы слышали, что он сломал предплечье, и решили узнать, как он себя чувствует. Но никто не берет трубки. У нас сейчас нет никаких точных сведений о его здоровье, поэтому мы очень беспокоимся за него. Ни жена не отвечает, ни он», — поделилась Гвоздева.

12 февраля Telegram-канал Mash писал, что Петросяна экстренно госпитализировали с переломом предплечья со смещением в одну из московских больниц. По данным издания, днем 11 февраля юморист упал во время прогулки по Лесной улице в Москве. Ему вызвали «скорую», и артиста увезли в клинику.

Позже телеканал «360» со ссылкой на собственный источник сообщал, что артисту предстоит операция. Сейчас комик находится в Боткинской больнице.

Ранее жена Петросяна похвалила немецкого актера за роль Воланда в «Мастере и Маргарите».