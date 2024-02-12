Собчак отреагировала на приговор Суханову: «Это несправедливость»

Журналистка Ксения Собчак назвала приговор Кириллу Суханову несправедливым, отметив, что выполнила все договоренности для его смягчения. Своим мнением она поделалась в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. <...> Зачем вы ломаете жизнь людям? За что 7,5 лет? За что такая несоразмерность? Просто отомстить?» — возмутилась телеведущая.

Накануне суд приговорил бывшего коммерческого директора холдинга Ксении Собчак «Осторожно Media» Кирилла Суханова к 7,5 года колонии за вымогательство 11 млн рублей у главы «Ростеха» Чемезова. 8 февраля сообщалось, что гособвинитель запросил для него восемь лет колонии строгого режима.

По версии следствия, Суханов вместе с коллегами требовал у Чемезова 11 млн рублей в обмен на отказ от публикации порочащих сведений в социальных сетях. Отмечается, что журналисты планировали распространить информацию посредством Telegram-канала «Тушите свет», однако их деятельность пресекли правоохранители.

Собчак заявляла, что не имеет отношения к деятельности Telegram-канала «Тушите свет» и других связанных платформ. Тем не менее в феврале 2023 года телеведущая посетила заседание Мосгорсуда, в рамках которого рассматривалась апелляционная жалоба Суханова.

Ранее сообщалось, что концерт «Би-2» отменили в Дубае.