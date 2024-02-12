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Стала известна причина госпитализации Александра Панкратова-Черного

Shot: врачи диагностировали атеросклероз аорты у актера Панкратова-Черного

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актеру Александру Панкратову-Черному диагностировали атеросклероз аорты, что и стало причиной сильных болей в области сердца перед госпитализацией артиста. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, рентген выявил у Панкратова-Черного повреждения диафрагмального нерва и уплотнения аорты, но не показал серьезных изменений в легких. Врачи рекомендуют актеру препараты для укрепления костей и суставов, а также покой.

Shot подчеркивает, что восстановление артиста может занять несколько месяцев.

До этого сообщалось, что во время гастролей в Красноярске артист поскользнулся и упал, однако об ухудшении самочувствия заявил только по возвращении в Москву. Панкратов-Черный попал в больницу, где медики сделали ему КТ и выявили пять сломанных ребер: три были сломаны со смещением, два — без.

Артисту стало плохо 5 февраля, когда он возвращался домой в Раменки. У актера еще в машине ухудшилось самочувствие, поэтому водителю пришлось помогать Панкратову-Черному подняться домой. При первичном осмотре врачи обнаружили нарушение сердечного ритма, артиста увезли в больницу в предынфарктном состоянии.

Ранее сообщалось, что Петросяна готовят к операции после падения.

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