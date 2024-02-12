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Звезда «Холопа» и «Папиных дочек» объяснил, какое кино нужно россиянам

Актер Самойленко-старший: сейчас нужно снимать фильмы о вечных вопросах

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Павел Бедняков/РИА Новости

После ухода из России американских, западных кинолент в кинотеатрах начали показывать больше российского кино. Однако акцент делается на мейнстримовские фильмы, в то время как россиян больше волнуют вечные вопросы, считает актер и продюсер Александр Самойленко-старший. В российских кинотеатрах не хватает авторских работ, посвященных «могучим проблемам», заявил он в беседе с телеканалом «360».

В основном режиссеры снимают комедии, триллеры, экшн-фильмы и другие картины, которые нравятся зрителям и вызывают эмоции. Однако при этом они забывают, что смысл жизни не только в этом, и не затрагивают серьезные темы, считает Самойленко. По его мнению, нужно снимать фильмы о вечных вопросах, которые обычно «разбирает» авторское кино.

«Об этом оно в основном. О каких-то могучих проблемах, которые, так или иначе, встают у каждого человека в жизни. И вот такого кино не хватает, с моей точки зрения», — убежден актер.

Кроме того, по его мнению, следует снимать больше героического кино. Отвечая на вопрос о том, что нужно для развития кинематографа, актер ответил: «Денег. Побольше денег».

Напомним, Самойленко также рассказал, что его сын Александр, снявшийся в сериале «Слово пацана», бросил учебу в театральном институте. При этом он добавил, что рад за сына и назвал его хорошим артистом.

Ранее стало известно, сколько средств в прокате собрал фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина.

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