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Сталлоне считает, что образ Кена из «Барби» взят с него

Актер Сталлоне заявил, что образ Кена в шубе из фильма «Барби» вдохновлен им

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The Tonight Show Starring Jimmy Fallon/YouTube

Актер Сильвестр Сталлоне уверен, что создатели фильма «Барби» вдохновлялись именно им при создании образа Кена в белой шубе. Этим звезда поделился на телепередаче «Ночное шоу с Джимми Фэллоном».

«Они взяли идею одного из моих образов и примерили его на Райана Гонлинга. Выглядело потрясающе», — рассказал звезда «Рэмбо».

Сталлоне отметил, что также мог появится в «Барби» и даже согласился принять участие, однако не смог сыграть в фильме, так как задержался на съемках другого проекта.

В той же беседе Сталлоне заявил, что захотел увидеть Райана Гослинга в роли Рэмбо после встречи с артистом. Он признался, что во время их беседы Гослинг рассказывал ему, как ходил в школу в костюме ветерана Вьетнамской войны Джона Рэмбо. При этом Сталлоне считает, что он абсолютная противоположность Гослингу, отметив, что звезда «Барби» хорош собой, а он — нет.

В конце января Гослинга заявил, что был польщен тем, что его номинировали на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Барби» Однако актер разочарован тем, что Американская академия кинематографических искусств и наук не оценила вклад Марго Робби и Греты Гервиг.

Ранее во Франции экоактивисты облили супом картину Клода Моне.

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