Влад Топалов рассказал, почему поссорился с Лазаревым во времена успеха «SMASH»

Певец Влад Топалов в интервью Василию Шурову на YouTube признался, что заболел звездной болезнью из-за популярности дуэта «SMASH».

«Я достаточно известный молодой человек с более-менее неплохой внешностью, из каждого утюга звучат мои песни. Я со своей машиной, с квартирой в центре Москвы. Родители развелись, и меня никто не контролирует, я живу один. Ну просто вот вся формула полного провала. Все пойдет плохо!» — вспомнил Топалов.

В определенный момент музыкант стал лениться, а его более старший коллега Лазарев постепенно приходил к выводу, что пора начинать сольную карьеру. После совместных выступлений молодые артисты шли каждый «в свою тусовку», а со временем и вовсе перестали тесно общаться. Когда дружба прошла, Лазарев и Топалов были вынуждены начать сольную карьеру, так как выступать в дуэте больше не могли.

«Мы уже ненавидели на тот момент друг друга. Ножами, конечно, не кололи, но были неприятны друг другу. Просто было классно, когда мы работали спонтанно на дружбе и на таком энтузиазме», — резюмировал музыкант.

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