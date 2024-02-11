Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Влад Топалов рассказал, почему поссорился с Лазаревым во времена успеха «SMASH»

Певец Влад Топалов признался, что заболел звездной болезнью из-за популярности «SMASH»

close
100%
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Певец Влад Топалов в интервью Василию Шурову на YouTube признался, что заболел звездной болезнью из-за популярности дуэта «SMASH».

«Я достаточно известный молодой человек с более-менее неплохой внешностью, из каждого утюга звучат мои песни. Я со своей машиной, с квартирой в центре Москвы. Родители развелись, и меня никто не контролирует, я живу один. Ну просто вот вся формула полного провала. Все пойдет плохо!» — вспомнил Топалов.

В определенный момент музыкант стал лениться, а его более старший коллега Лазарев постепенно приходил к выводу, что пора начинать сольную карьеру. После совместных выступлений молодые артисты шли каждый «в свою тусовку», а со временем и вовсе перестали тесно общаться. Когда дружба прошла, Лазарев и Топалов были вынуждены начать сольную карьеру, так как выступать в дуэте больше не могли.

«Мы уже ненавидели на тот момент друг друга. Ножами, конечно, не кололи, но были неприятны друг другу. Просто было классно, когда мы работали спонтанно на дружбе и на таком энтузиазме», — резюмировал музыкант.

Ранее Наталия Медведева рассказала, как решила «придать мягкости» маленькой дочери при помощи имени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами