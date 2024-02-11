Борис Корчевников отправился с крестным ходом по линии передовой

Телеведущий Борис Корчевников отправился с крестным ходом по линии фронта с мощами святых воинов. Об этом артист рассказал в своем Telegram-канале.

«Ночная литургия в подземном храме невдалеке от линии фронта, куда мы пришли с мощами святых воинов. Я был во многих святых местах на планете — многажды в Иерусалиме, Вифлееме, на Афоне не раз, в Киевских и Псковских пещерах. Но в этом крохотном подземном храме пережил такую близость Бога, словно Иерусалим, Афон и Синай тут сгустились вместе взятые», — написал Корчевников.

Он также рассказал, как отправился на ночную службу в храм-землянку на линии фронта. Корчевникову пришлось идти по лесным тропам ночью без фонаря, были отчетливо слышны звуки взрывов снарядов, в то время как телеведущий, казалось, заблудился во тьме. Внезапно артист обнаружил дверь в землянку, из которой едва видимо сочился свет. Корчевников разглядел в этом особый смысл и заверил, что никогда не забудет темноту той херсонской ночи.

«Как-то особенно сильно захотелось здесь, чтобы каждый человек, все-все, пока не поздно, нашел эту дверь и зашел в этот тихий свет», — резюмировал телеведущий.

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