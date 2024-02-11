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«Лицо в прыщах»: Юлианна Караулова вспомнила о неудачных гастролях после «Фабрики звезд»

Певица Караулова рассказала о трудностях гастролей с участниками «Фабрики звезд»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Юлианна Караулова на шоу с Яной Чуриковой рассказала, как нелегко ей давались гастроли с участниками «Фабрики звезд» после окончания шоу.

«Мы приезжали в ужасном состоянии. Все грязные, какие-то ободранные. Ужас! Все лицо в прыщах, потому что ты не успеваешь элементарно смыть макияж, гигиенические нормы соблюдать. Автобус, поезд, самолет, ужасная гостиница», — вспомнила Караулова.

По словам артистки, молодые звезды быстро поссорились друг с другом, объединившись в несколько коалиций. Музыканты по большей части мечтали хотя бы поспать в кровати на гастролях, так как отсыпаться им приходилось в поездах во время переезда между городами. Караулова призналась, что в отеле они останавливались на несколько часов, быстро приводили себя в порядок и уезжали дальше.

«У тебя есть 15-20 минут, чтобы принять душ, привести себя в порядок. Я помню, у всех был потом посаженный иммунитет, все больные. Лицо в прыщах, весь рот в стоматите, ногти облезлые, волосы ободранные. Звезды!» — посмеялась Караулова.

Ранее Юлианна Караулова рассказала, как Пугачева подарила «фабрикантам» два чемодана вещей.

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