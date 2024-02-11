Концерт Xolidayboy в Нижнем Новгороде отменили после переноса

В Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера Xolidayboy после новостей о переносе сроков выступления. Об этом сообщили организаторы на странице «ВКонтакте».

«Концерт исполнителя Xolidayboy, запланированный на 11 февраля — отменен. Возврат билетов осуществляется у билетных операторов и онлайн кассах, в которых куплены билеты», — заявили шоураннеры.

До этого сообщалось, что концерты Xolidayboy были отменены в России из-за его проукраинских высказываний, татуировок и накрашенных ногтей. Продюсер Минаева ранее заявляла о намерении подать в суд на Екатерину Мизулину, утверждая, что его репутация пострадала после ее публикации.

В частности, 1 февраля неизвестный позвонил и сообщил о заложенной бомбе в ресторане «Фабрика» на улице Майской Стачки в Брянске. Как пишет Telegram-канал Shot, в заведении проходил концерт Xolidayboy. Улицы вокруг клуба были перекрыты, а полиция обследовала площадку, но ничего подозрительного не нашла.

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