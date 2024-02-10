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Поплавская о возвращении Киркорова на ТВ: «Нет замены этому «голубому брильянту»

Актриса Поплавская призвала не смотреть «Маску» после возвращения Киркорова

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Яна Поплавская возмутилась в Telegram-канале возвращению певца Филиппа Киркорова в шоу «Маска».

«Пишут, что на съемках Киркоров в восторге шутил про «не ту дверь», да и в общем был невероятно весел, как будто не было «Мутабора», радужных флажков и ползаний по кресту», — заявила артистка.

Поплавскую возмутило, что Киркорову не нашли замену после скандала с «голой» вечеринкой блогерши Насти Ивлеевой, на которой тот присутствовал. По ее мнению, телеканал не захотел искать «талантливее артиста» и «выждал по минимуму», чтобы «пропихнуть» Киркорова в новый сезон.

«Неужели в стране, где живут 146 миллионов человек, нет замены этому «голубому брильянту»?» — возмутилась актриса.

Поплавская считает, что телеканалу все равно на «мнение зрителей». Она призвала не смотреть новый сезон шоу «Маска» и переключать канал.

9 февраля Telegram-канал Shot сообщил, что авторы шоу «Маска» решили не отказываться от участия Киркорова в пятом сезоне проекта. Ходил слух, что артиста могли не взять в передачу из-за скандальной вечеринки Ивлеевой.

Ранее Пригожин объяснил, почему Киркоров пришел на «голую» вечеринку.

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