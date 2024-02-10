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Иракли снова отказали во въезде в Молдавию

Певцу Иракли во второй раз отказали во въезде в Молдавию

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российскому певцу Ираклий Пирцхалаву (Иракли) снова отказали во въезде в Молдавию. Об этом сообщает издание NewsMaker.md.

Пирцхалава должен был выступить в одном из ночных клубов Кишинева, однако не смог пересечь границу. Пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки заявила изданию, что певец «не соответствовал условиям въезда». Артист планирует оспорить это решение в суде.

«Мы планируем через суд решать вопрос, потому что причина отказа ничтожная. Я общался с адвокатами, мы планируем подать в суд и бороться за свои права», — заявил исполнитель.

23 декабря РИА Новости сообщили, что артиста не пустили в Молдавию. В пресс-службе пограничной полиции Молдавии агентству не предоставили подробностей по данному инциденту, отметив, что всего за последние сутки 39 человек получили отказ на въезд в страну. Власти Молдавии также не прокомментировали ситуацию.

Тогда Иракли в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил, что его не впустили в Молдавию, где он должен был дать несколько концертов. По словам исполнителя, пограничники не объяснили причины такого решения, но попросили «не обижаться и возвращаться».

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