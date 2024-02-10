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Актер Сергей Никоненко заявил о неуважении к Киркорову

Актер Сергей Никоненко назвал Киркорова ресторанным певцом

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Народный артист России Сергей Никоненко заявил в беседе с mk.ru, что не смотрит и не уважает певца Филиппа Киркорова.

Никоненко отметил, что Киркоров ему не импонирует ни как человек, ни как певец. Артисту нравятся другие исполнители. К примеру, Юрий Гуляев и Муслим Магомаев.
«Вот это были певцы! Я работал в 70-х годах в гала-концерте товарищей кино. Там участвовали серьезные певцы из «первого» ряда. А какие композиторы к нам приходили! И Соловьев-Седой, и Марк Фрадкин, и Бабаджанян!» — рассказал актер.

Никоненко считает, что по сравнению с вышеперечисленными артистами Киркоров — «самодеятельность». Он назвал народного артиста России «ресторанным певцом».

«Справедливости ради хочу сказать, что в свое время был мюзикл «Чикаго» — вот там он годился. Больше нигде мне он не нравится. Уровень — «Зайка моя», ресторан», — заявил артист.

Никоненко добавил, что считает Киркорова неприятным человеком, который способен ударить женщину и обидеть слабых.

«Велика Федора, да дура» — знаете такую пословицу? У него хорошие физические данные. Вырос, вымахал, а ума много, похоже, не нажил», — заключил Никоненко.

Ранее Пригожин объяснил, почему Киркоров пришел на «голую» вечеринку.

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