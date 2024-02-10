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Фанатка звезды «Голоса» из Франции подарила ему вертолет за $7 млн

Певец Андрей Звонкий получил от фанатки вертолет за $7 млн

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Андрей Звонкий получил от фанатки из Франции вертолет за $7 млн. Об этом сообщает издание «СтарХит».

По данным издания, 35-летняя поклонница по имени София подарила Звонкому вертолет, чтобы певцу было удобнее добираться до нее. Женщина заказывала выступление артиста на ее дне рождения в Стамбуле. Она устроила праздник там, потому что певцу было удобнее попасть в Турцию, а не в Ниццу, где проживает София.

Сначала Звонкий подумал, что подарок — розыгрыш. Однако менеджер певца лично отправилась по указанному адресу, куда прислали вертолет, и убедилась в реальности происходящего.

Звонкий использовал подарок в творческих целях и снял его в своем новом клипе «Выше».

«Очень кстати пришлось и сэкономили на аренде», — рассказал певец.

Андрей Звонкий начал свою музыкальную карьеру ударником в джазовом ансамбле. В 1993 году с рэпером Максом он основал группу «Ритм-У». Через несколько лет он основал музыкальный проект «Дерево жизни». В 2013-м артист начал сольную карьеру, записав альбом «Мне нравится». Исполнитель получил наибольшую известность по песне «Голоса».

В 2014 году Звонкий принял участие в шоу «Голос». Он оказался в команде певицы Пелагеи.

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