Зарубежная звезда перепоет хит «Мой мармеладный»

Российский продюсер Максим Фадеев рассказал, что разрешил одной из зарубежный звезд перепеть хит «Мой мармеладный», который он написал для Кати Лель. Об этом продюсер сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Все же одному артисту удалось договориться с нами, представив убедительную версию кавера на трек «Мой мармеладный». Релиз состоится в течение месяца», — написал он, не назвав имени артиста.

Фадеев уточнил, что на фоне популярности песни «Мой мармеладный» в мире он получил более ста запросов из США, Германии, Великобритании, Китая и других стран на создание каверов. Многие артисты отказывались от планов записать песню после того, как узнавали, что им придется перечислять средства за использование авторских прав на счет в банки РФ.

В конце 2023 года песня «Мой мармеладный», записанная в 2004 году, стала вирусной в социальной сети TikTok. Обычные пользователи и популярный надевали меховые шапки и шубы, чтобы изобразить «славянский шик», и подпевали звезде.

После этого гонорары певицы выросли в четыре раза.

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