Адвокат рассказал о долге Киркорова

Российский певец Филипп Киркоров не выплатил страховую задолженность перед налоговой, потому что находится за пределами страны, рассказал адвокат звезды Александр Добровинский. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru.

По словам Добровинского, сейчас Киркоров уже вернулся в Россию и для него не будет проблемой погашение долга в 47 тысяч рублей. Адвокат предположил, что артист оплатит долг 12 февраля, в понедельник.

«Вообще, для такого состоятельного человека, как Филипп Киркоров, блокировка 47 тысяч рублей, не думаю, что это большая проблема», — сказал он.

Накануне директор певца Филиппа Киркорова Максим Ситник заявил «Газете.Ru», что информация о блокировке банковских счетов артиста недостоверна. По его словам, у исполнителя нет проблем с задолженностями.

10 февраля РЕН ТВ в своем Telegram-канале сообщил, что счета Филиппа Киркорова были заблокированы в трех банках по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС). Уточнялось, что причиной блокировки стал долг артиста по страховому взносу в размере 47 тысяч рублей.

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