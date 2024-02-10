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Лазарев захотел помочь диско-бабушке из Сыктывкара

Певец Лазарев отыскал очаровавшую его на концерте диско-бабушку

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Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев захотел помочь известной в стране «диско-бабушке» из Сыктывкара. На своей странице в социальных сетях он рассказал о женщине.

По словам Лазарева, очаровавшую его танцами на концерте в Сыктывкаре бабушку зовут Лидия Уляшова и у нее непростая судьба. Разыскать женщину он решил после того, как видео с женщиной набрало миллионы просмотров на его странице.

Лазарев выясняет, как можно помочь Уляшовой, потерявшей связь с родственниками.

«Это достаточно известная бабушка в Сыктывкаре, диско-бабушкой ее называют, она такая жизнерадостная, но в жизни у нее не так все радостно, к сожалению, у нее проблемы с жильем, практически нет денег. Сейчас мы пытаемся выйти на тех людей, которые могут нас соединить с ней или каким-то образом передать ей нашу помощь», — сказал он.

Лидия Уляшова попала в новости еще в 2017 году, когда сплясала на концерте группы Ottawan, а в 2019 году она впечатлила Филиппа Киркорова, с которым станцевала на сцене.

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