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Репер ST рассказал о создании песни «Дай ему сил»

Репер ST рассказал, что до выступления в зоне СВО не думал выпускать трек

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Росгвардия

Репер ST (Александр Степанов) в интервью «Пятому каналу» рассказал о новой песне «Дай ему сил», которую он выпустил после того, как исполнил перед бойцами в зоне специальной военной операции. Музыкант признался, что до встречи с военнослужащими даже не думал публиковать этот трек.

«Припев появился после одной из поездок в Донбасс. Сразу же как-то появились и куплеты. Но я не думал, что выпущу ее. Она как-то появилась в таком виде, в каком она есть. И мне казалось, что в репертуар ST она не очень подходит. Я какое-то время думал ее отложить», — признался артист.

После того как военнослужащие спросили, почему трек не выходит, было принято решение его выпустить, рассказал музыкант.

6 февраля ST исполнил свои песни для бойцов Росгвардии в Луганской народной республике (ЛНР). 9 февраля состоялся официальный релиз песни «Дай ему сил».

Ранее ST описал впечатления от выступления перед российскими солдатами.

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