«Закончилось бы плохо»: Птаха вспомнил, как обманом забрал Гуфа в рехаб

Рэпер Птаха в интервью YouTube-каналу «Татарка FM» вспомнил, как обманом увез Гуфа в реабилитационную клинику.

«Я с Лешей не общаюсь, оказывать ему помощь не было никакого желания. Но надо было. Я ему сказал: «Давай сейчас подъеду, потусим». Он вышел, мы его посадили в машину и привезли в рехаб. Там Леша начал на меня бросаться. Он понимает, что я и Оля его спасли. Это реально для него закончилось бы плохо», — рассказал Птаха.

Он отметил, что в тот период рэпер вел себя неадекватно и часто «бросался» на людей. Птаха считает, что Гуфу могли бы проломить голову за такие выходки. Музыкант отметил, что у рэпера появилось альтер-эго по имени Алик из-за его замкнутости и «несмелости во многих вещах». По мнению Птахи, вторая личность иногда помогает Гуфу справиться с комплексами и сделать то, на что у рэпера не хватило бы смелости.

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