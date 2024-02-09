Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«Закончилось бы плохо»: Птаха вспомнил, как обманом забрал Гуфа в рехаб

Рэпер Птаха заявил, что они с сестрой Гуфа спасли его от наркозависимости

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Рэпер Птаха в интервью YouTube-каналу «Татарка FM» вспомнил, как обманом увез Гуфа в реабилитационную клинику.

«Я с Лешей не общаюсь, оказывать ему помощь не было никакого желания. Но надо было. Я ему сказал: «Давай сейчас подъеду, потусим». Он вышел, мы его посадили в машину и привезли в рехаб. Там Леша начал на меня бросаться. Он понимает, что я и Оля его спасли. Это реально для него закончилось бы плохо», — рассказал Птаха.

Он отметил, что в тот период рэпер вел себя неадекватно и часто «бросался» на людей. Птаха считает, что Гуфу могли бы проломить голову за такие выходки. Музыкант отметил, что у рэпера появилось альтер-эго по имени Алик из-за его замкнутости и «несмелости во многих вещах». По мнению Птахи, вторая личность иногда помогает Гуфу справиться с комплексами и сделать то, на что у рэпера не хватило бы смелости.

Ранее стало известно, сколько просит Галкин за выступления в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами