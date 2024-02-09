Стало известно, как Киркоров вел себя на съемках «Маски» после скандала

Певец Филипп Киркоров сменил имидж и стал вести себя скромнее на съемках шоу «Маска» после скандала с вечеринкой Насти Ивлеевой. Об этом «СтарХиту» рассказал участвовавший в съемках очевидец.

«Председатель на месте, правда, его не узнать, вновь сменил имидж, никаких страз и перьев, вел себя очень тихо и достойно. Филиппа тепло встретили. Он тоже был очень рад всех видеть, поблагодарил за поддержку, признался, что соскучился по «Маске» и очень ждал этого дня», — вспомнил инсайдер.

В жюри также войдут певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко, шоумен Тимур Родригез и приглашенный гость — в первом выпуске им станет поп-исполнитель Дима Билан, один из победителей прошлого сезона. И Билан, и Киркоров принимали участие в скандальной «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, после чего артистам пришлось извиняться перед поклонниками и терять контракты.

Накануне музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов опроверг, что премьеру нового сезона шоу «Маска» перенесли из-за Киркорова.

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