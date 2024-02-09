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Егор Крид «потерял» 4,4 млн рублей в суде

«КП»: суд снизил взыскание по иску Крида к организаторам на 4,4 млн рублей

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Вадим Тараканов/Global Look Press

Певец Егор Крид «потерял» 4,4 миллиона рублей в деле против организаторов его концерта в Архангельске. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, Арбитражный апелляционный суд снизил взыскание по иску Крида к фирме ООО «Твой концерт». Причиной этому стала апелляция, которую подала компания. Организаторы были несогласны с суммой компенсации в размере 8 785 000 рублей. Суд одобрил апелляцию.

Сумма неустойки была сокращена в два раза. Теперь фирма должна оплатить Криду 4 392 856 рублей.

В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы встал на сторону певца, подавшего иск против ООО «Твой концерт» на 5,7 миллиона рублей «за неисполнение обязательств по договору». В ходе суда к этой сумме еще добавились неустойки, поэтому организаторы должны были возместить Криду 12,1 миллиона рублей.

Концерт Егора Крида в Архангельске прошел 31 марта и, как отмечает издание, изначально все стороны оказались довольны мероприятием. Однако позднее они начали отписываться друг от друга в соцсетях, а 12 апреля исполнитель обратился в суд. По какой причине начались разбирательства — неизвестно.

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