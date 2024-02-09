Звезда «Интернов» рассказала о самочувствии после госпитализации

Актриса Ирина Чипиженко подтвердила в беседе с «Пятым каналом», что была госпитализирована из-за воспаления легких.

Чипиженко рассказала, что ее легкие поражены на 30-40%. Артистка чувствует себя «более-менее». Она объяснила, что обратилась ко врачу на ранней стадии болезни.

«Ничего, говорят, еще полежу маленько», — поделилась актриса.

9 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что Чипиженко госпитализировали с пневмонией.

По данным издания, артистка жаловалась на слабость, одышку и кашель. Спустя некоторое время Чипиженко госпитализировали, медики сделали актрисе КТ и обнаружили дыхательную недостаточность первой степени и пневмонию. На данный момент актриса проходит лечение в больнице, однако, по словам Telegram-канала, процесс выздоровления осложняется хроническими заболеваниями Чипиженко.

Ирина Чипиженко окончила Театральный институт имени Бориса Щукина в 1962 году. После выпуска она выступала на сцене Омского театра драмы и Алтайского краевого театра драмы. Она дебютировала в кино в 1960 году в картине «Леон Гаррос ищет друга».

Чипиженко снималась в таких проектах, как «Глухарь», «Сыщики», «Елки», «Восьмидесятые», «Интерны».

Ранее у актера Панкратова-Черного нашли новообразование в печени.