DJ Smash вспомнил, как Ди Каприо заклеил ему телефон

Музыкант DJ Smash (настоящее имя Андрей Ширман) рассказал о правилах вечеринок у голливудского актера Леонардо Ди Каприо в подкасте «Ниче святого» от HiFi-стриминга Звук.

По словам Ширмана, на одной из вечеринок Ди Каприо заклеил ему и другим гостям камеры телефонов.

«Ди Каприо всем заклеил телефоны, кстати. Прямо белым стикером берет телефоны, с двух сторон всем заклеивает. Никто не против, все наоборот говорят: «Класс, значит это будет классной вечеринкой», — поделился воспоминаниями DJ Smash.

Также во время записи подкаста на вопрос ведущего Марка Андерсона, покупал ли DJ Smash песню Юрия Антонова «Летящей походкой», которую использовал в творчестве, тот ответил отрицательно. По словам Ширмана, он не обращался к Антонову по вопросу авторских прав, но узнал, что артист его «ищет».

«И я понял, что не надо с ним встречаться. Он давал уже интервью и говорил: «Я его поймаю!» — посмеялся музыкант.

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