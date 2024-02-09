Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«Стразы в прошлом»: Филипп Киркоров останется в кресле председателя жюри «Маски»

Shot: Филипп Киркоров сохранил за собой место председателя жюри в новой «Маске»

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров останется в кресле председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника издания, авторы шоу решили не отказываться от участия Киркорова в пятом сезоне проекта.

В жюри также войдут певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко, шоумен Тимур Родригез и приглашенный гость — в первом выпуске им станет поп-исполнитель Дима Билан, один из победителей прошлого сезона.

И Билан, и Киркоров принимали участие в скандальной «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, после чего артистам пришлось извиняться перед поклонниками и терять контракты.

На съемках первого выпуска сезона шоу, рассказал инсайдер, Киркоров охотно шутил про вечеринку и признавался, что 2023 год стал для него неудачным. На съемки он пришел в костюме с галстуком и заявил, что «все стразы в прошлом».

Накануне музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов опроверг, что премьеру нового сезона шоу «Маска» перенесли из-за Киркорова.

Ранее концерт Доры предложили отменить в Саратове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами