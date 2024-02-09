«Стразы в прошлом»: Филипп Киркоров останется в кресле председателя жюри «Маски»

Народный артист России Филипп Киркоров останется в кресле председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника издания, авторы шоу решили не отказываться от участия Киркорова в пятом сезоне проекта.

В жюри также войдут певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко, шоумен Тимур Родригез и приглашенный гость — в первом выпуске им станет поп-исполнитель Дима Билан, один из победителей прошлого сезона.

И Билан, и Киркоров принимали участие в скандальной «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, после чего артистам пришлось извиняться перед поклонниками и терять контракты.

На съемках первого выпуска сезона шоу, рассказал инсайдер, Киркоров охотно шутил про вечеринку и признавался, что 2023 год стал для него неудачным. На съемки он пришел в костюме с галстуком и заявил, что «все стразы в прошлом».

Накануне музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов опроверг, что премьеру нового сезона шоу «Маска» перенесли из-за Киркорова.

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