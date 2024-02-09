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«Это правда:» Дрейк о сливе интимного видео

Рэпер Дрейк признал, что интимное видео с ним настоящее

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Global Look Press

Рэпер Дрейк высказался о сливе интимного видео с ним. Об этом пишет Page Six.

Он намекнул на ролик, выступая в Нэшвилле (штат Теннесси, США).

«Я знаю, вы ждете, что я выскажусь об этом, так что вот — эти слухи правда. Здесь мой отец! Вот чего вы хотели?!» — сказал он.

Ролик с мужчиной, похожим на 37-летнего рэпера, распространился в социальной сети X (бывший Twitter) на этой неделе. На видео мужчина лежит на кровати, похожей на стоящую в частном самолете Дрейка, и мастурбирует.

Осенью 2023 года Дрейк брал перерыв в своей карьере из-за проблем со здоровьем. Он рассказал, что не будет записывать новый материал в течение года.

По словам исполнителя, уже много лет он мучается от заболевания желудочно-кишечного тракта. Однако сам диагноз рэпер уточнять не стал.

Ранее стало известно, кто мог сыграть в «Слове пацана» Кащея вместо Кологривого.

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