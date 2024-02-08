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В Disney ответили на иск уволенной звезды «Мандалорца»

Председатель совета директоров Disney Игер не вернет в «Мандалорца» Джину Карано

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Disney

Бывший президент и CEO компании, а ныне председатель совета директоров The Walt Disney Company Боб Игер ответил на иск уволенной звезды сериала «Мандалорец» Джины Карано. Его цитирует The Hollywood Reporter.

В ответ на соответствующий вопрос журналистов он заявил, что у него нет «никаких мыслей» об иске и спонсирующем иск предпринимателе Илоне Маске — очевидно, возвращать актрису в сериал студия не собирается.

Карано судится со студиями Disney и Lucasfilm за дискриминацию и несправедливое увольнение. Она пытается заставить продюсеров нанять ее снова.

Джина Карано, воплотившая на экране образ харизматичной воинственной наемницы Кары Дюн в «Мандалорце», столкнулась с бойкотом со стороны студий Disney и Lucasfilm за неоднозначные высказывания в соцсетях. В частности, она провела параллели между политическими ситуациями в современных США и нацистской Германии, высмеивала ношение масок и намекала на фальсификацию президентских выборов.

Ранее актриса Юлия Высоцкая поддержала уволенного из «Белого лотоса» Милоша Биковича.

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