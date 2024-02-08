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Коляда объяснил, почему нельзя отменить русскую культуру

Режиссер Коляда об отмене русской культуры: сколько бы ни гнобили, все будет хорошо

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Художественный руководитель «Коляда-театра», драматург Николай Коляда высказался об «отмене» русской культуры. С Колядой побеседовала «Вечерняя Москва».

По словам драматурга, после начала спецоперации России на Украине гастроли театра за рубежом сорвались, его пьесы отказывались ставить, а в социальных сетях от него стали отписываться друзья из Польши, Германии, Словении, Франции.

Некоторые знакомые, продолжил он, проклинать его и требовать, чтобы он выражал свой протест.

«Вышел из зарубежных соцсетей, остался во «ВКонтакте», потому что у меня там группы «Учимся писать пьесы», «Колядовцы», группа моих режиссеров, мои студенты», — рассказал он.

Коляда уверен, что русскую культуру отменить нельзя.

«Сколько бы нас ни гнобили, у нас, уверен, все будет хорошо. И на вопрос: «Куда ты мчишься, Русь-тройка?» — я бы ответил так: «Да куда надо, туда и мчимся», — сказал он.

Русскую культуру Коляда назвал великой, а противников этого предложил «послать далеко»

Накануне режиссер Алексей Герман-младший выразил мнение, что через несколько лет никто и не вспомнит о попытках Запада «отменить» российскую культуру.

Ранее фанаты Бейонсе высмеяли ее восковую копию в Музее мадам Тюссо.

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