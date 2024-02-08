Накачанные ягодицы спасли Тейлор Свифт от конфуза на сцене

Певица Тейлор Свифт едва попала в неловкую ситуацию на концерте в Японии. Об этом сообщает TMZ.

Артистка выступала на стадионе «Токио Доум» и исполняла песню «Vigilante S—t», когда села мимо стула. От конфуза Свифт спасли накачанные ягодицы — она вовремя сориентировалась и застыла в полуприседе, продолжая танцевать.

Тейлор Свифт помогли сориентироваться коллеги по сцене — танцевальная группа звезды.

Накануне газета Politico заявила, что представители Демократической партии в США собираются использовать для предвыборной агитации в штате Флорида концерты Тейлор Свифт.

Журналисты утверждают, что на выступлениях исполнительницы в Майами демократы хотят провести регистрацию избирателей. Кроме того, у них в планах организация караоке-вечеринки и групповых прослушиваний нового альбома певицы, который выпустят в апреле 2024 года.

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