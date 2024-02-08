Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Умер сооснователь «Машины времени»

Shot: в Москве нашли тело основателя «Машины времени» Юрия Борзова

close
100%
Маргарита Шол ' class="item-image" >
Официальный фотограф группы «Машина времени» Маргарита Шол

В Москве умер сооснователь и автор названия рок-группы «Машина времени» Юрий Борзов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, тело 70-летнего экс-барабанщика «Машины времени» обнаружили утром 8 февраля в его квартире в Токмаковом переулке в Басманном районе Москвы.

Источник издания уточнил, что музыкант в домашнем халате лежал на полу. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Точную причину смерти установит экспертиза — предварительно, Борзов скончался от сердечного приступа

С солистом «Машины времени» Андреем Макаревичем (признан в РФ иностранным агентом) Борзов познакомился в школе, он предложил певцу название для рок-группы. Был барабанщиком «Машины времени» до 1972 года. Занимался графикой и архитектурой.

С 1985 года участвовал в поисковой деятельности, занимался перезахоронением солдат Второй мировой войны.

Накануне умер сыгравший в «Моей прекрасной няне» актер Александр Симонец.

Ранее умерла актриса из сериала «Мухтар. Новый след» Елена Сафронова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами