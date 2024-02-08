Умер сооснователь «Машины времени»

В Москве умер сооснователь и автор названия рок-группы «Машина времени» Юрий Борзов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, тело 70-летнего экс-барабанщика «Машины времени» обнаружили утром 8 февраля в его квартире в Токмаковом переулке в Басманном районе Москвы.

Источник издания уточнил, что музыкант в домашнем халате лежал на полу. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Точную причину смерти установит экспертиза — предварительно, Борзов скончался от сердечного приступа

С солистом «Машины времени» Андреем Макаревичем (признан в РФ иностранным агентом) Борзов познакомился в школе, он предложил певцу название для рок-группы. Был барабанщиком «Машины времени» до 1972 года. Занимался графикой и архитектурой.

С 1985 года участвовал в поисковой деятельности, занимался перезахоронением солдат Второй мировой войны.

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