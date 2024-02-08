Музыкальный критик нашел главную проблему «Новой Фабрики звезд»

Музыкальный критик Евгений Бабичев нашел главную, на его взгляд, проблему шоу талантов «Новая фабрика звезд». Его цитирует News.ru.

По словам музкритика, юный возраст участников лишает конкурс разнообразия.

«Меня смущает возрастная вилка «фабрикантов» — от 16 до 21 года. Обычно в проект приглашали разных ребят по внешности, характеру, жанровой принадлежности, жизненному опыту», — сказал он.

Бабичев обратил внимание на то, что ранее в «Фабрике звезд» участвовали рэперы, рокеры, юные артисты и артисты постарше.

«Смешно слышать песню о разбитой любви от 19-летнего паренька? Он еще не пережил ее в отличие, например, от 25-летнего», — размышляет эксперт.

Накануне солист и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков стал первым наставником «Новой Фабрики звезд» на ТНТ. Он признался, что гендиректор телеканала Тина Канделаки долго уговаривала его согласиться на участие в шоу — когда-то популярность «Руки Вверх!» упала из-за старта «Фабрики звезд».

«Когда Тина рассказала, какое количество талантливейших профессионалов будет работать на проекте, какие потрясающие шансы и возможности мы можем дать талантливым участниками, я задумался. И понял, что смогу действительно многому научить, подсказать, вдохновить и открыть немало настоящих талантов и будущих звезд нашей страны. Это шанс закрыть свой гештальт перед «Фабрикой», — поделился исполнитель.

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