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ST описал впечатления от выступления перед российскими солдатами

Рэпер ST заявил, что ему удалось поднять боевой дух солдат на передовой

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Рэпер ST в беседе с «Пятым каналом» признался, что был рад поднять боевой дух солдат на передовой.

«Я очень рад, что у меня получилось приехать и пообщаться с ребятами, сыграть для них. Узнать, чем они живут, что у них происходит, как у них устроен быт. Здорово, я очень рад, что я смог поднять боевой дух», — подчеркнул ST.

Музыкант уточнил, что впервые выступал именно перед солдатами, так как подобного рода поездку очень непросто организовать. Рэпер обрадовался тому, что его концерт получился достаточно камерным.

В конце января ST стал отцом во второй раз. Музыкант показал снимки с женой Ассоль Васильевой и новорожденной. Друзья и коллеги поздравили пару с пополнением в комментариях. Свои пожелания прислали такие знаменитости, как Алексей Чадов, Регина Тодоренко, Юлия Пушман, Лаура Джугелия. Имя малышке придумал Степанов. Сам ST заявил, что назовет дочь Ольгой — в честь артистки Ольги Бузовой. Жена певца уточнила, что это шутка.

Ранее бывшая солистка группы «Мираж» пожаловалась на маленькую пенсию.

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