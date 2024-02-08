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Бывшая солистка группы «Мираж» пожаловалась на маленькую пенсию

Певица Гулькина заявила, что ей приходится работать из-за маленькой пенсии

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина пожаловалась в беседе с Prozvezd, что ей приходится работать из-за маленькой пенсии.

«Потому что на те несколько тысяч рублей, что мне насчитали при моем-то стаже, прожить невозможно. Большая пенсия — это мираж!» — заявила артистка.

Гулькина уточнила, что не получает никаких надбавок, так как у нее нет звания заслуженной или народной артистки. По словам певицы, для этого нужно подавать документы в разные инстанции. Она рассказала, что несколько раз начинала этот процесс, но «до финала так и не дошла».

Гулькина уверила, что не просит ни у кого званий, однако ей тяжело.

«Можно сколько угодно говорить всякие высокие слова, но самом деле все измеряется деньгами. А мне нужно кормить не только себя, но и 11 котов, большинство из которых я подобрала на улице. Также дома у меня два больших аквариума с рыбками. Это мой маленький рай», — поделилась исполнительница.

В ноябре 2023 года Гулькина рассказывала, что некоторые ее питомцы — инвалиды. Звезда призналась, что подобрала животных, пострадавших от жестокости прошлых хозяев. У артистки есть коты без ноги и со сломанным хвостом, а также один глухой.

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