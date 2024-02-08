Солист «Руки Вверх!» отсудил у иркутского бара миллион рублей

Певец Сергей Жуков выиграл суд у бара «Руки вверх» в Иркутске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, Арбитражный суд Иркутской области обязал владельца бара ООО «ЭРВИКО» выплатить Жукову миллион рублей компенсации за использование его товарного знака и 29 тысяч рублей судебных расходов. Также хозяин заведения должен сменить имя бара. Теперь вместо «Руки вверх» он называется РВБ.

В 2022 году Жуков возмутился, что заведение использует название его группы. Представители артиста сфотографировали все вывески и надписи, на которых фигурируют «Руки Вверх!» и оценили ущерб от использования каждой в 200 тысяч рублей. Летом 2023 года певец подал в Арбитражный суд Иркутской области на владельца бара с требованием взыскать миллион рублей компенсации из-за нарушения авторских прав.

В феврале Сергей Жуков сообщил, что стал наставником шоу «Новая Фабрика звезд». Певец признался, что поначалу не хотел участвовать в шоу. Он заявил, что ненавидит «Фабрику звезд». Артист объяснил, что после старта проекта у «Руки Вверх!» резко сократилось количество концертов. Группу, по словам певца, перестали брать на радио и приглашать на корпоративы. Из-за этого музыкант в то время задумывался о том, чтобы покинуть шоу-бизнес.

По вышеперечисленным причинам Жуков не хотел иметь дело с «Фабрикой звезд». Однако его переубедила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

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