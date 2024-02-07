Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда начнутся съемки фильма про Мандалорца

Киностудия Lucasfilm начнет съемки фильма «Мандалорец и Грогу» в июне 2024 года

close
100%
Disney+

Киностудия Lucasfilm начнет съемки полнометражного фильма «Мандалорец и Грогу» в июне 2024 года. Об этом сообщается на сайте организации Film & Television Industry Alliance.

По данным портала, съемки начнутся в Лос-Анджелесе 17 июня. Подробности о грядущем проекте пока не раскрывают, но уже известно, что лента будет посвящена взаимоотношениям двух главных героев.

Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро, который отвечает и за продюсирование грядущего фильма, назвал перспективу выхода истории Мандо и «малыша Йоды» на большие экраны чрезвычайно захватывающей, а президент Lucasfilm Кэтлин Кэннеди заявила, что она идеально подходит для кинотеатров.

Последний на данный момент третий сезон шоу вышел 1 марта 2023 года. В нем герой Педро Паскаля Дин Джарин отправился на родную планету Мандалор, чтобы отстоять звание настоящего мандалорца. В августе 2023 года вышел спин-офф «Мандалорца» — мини-сериал «Асока».

Ранее Пригожин ответил на слухи об отмене концертов Орбакайте из-за дружбы с Киркоровым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами