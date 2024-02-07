Режиссер фильма о Жириновском рассказал, подходит ли Кологривый на главную роль

Режиссер грядущего фильма о Владимире Жириновском Александр Баранов в интервью «Ридусу» прокомментировал слова депутата тюменской областной думы от ЛДПР Ивана Вершинина о том, что исполнитель роли Кащея в сериале «Слово пацана: кровь на асфальте» Никита Кологривый мог бы сыграть создателя либерал-демократической партии, поскольку похож и внешне, и по темпераменту.

Баранов сообщил журналистам, что пока не думает об исполнителе главной роли, так как «проект только в самом начале».

«Дойдет очередь до кастинга, тогда будем думать. То, что похож — да, я видел, что похож. Показали фотографии, по фотографиям очень похож, но надо смотреть, как на самом деле. Помимо внешнего сходства, нужно еще много чего другого», — отметил Баранов.

Сообщается также, что агент Кологривого отказался обсуждать потенциальное участие актера в создании картины.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий до этого сообщил, что партия планирует снять игровой фильм о Жириновском, как об одном из ключевых политических деятелей современной России. Парламентарий считает, что фильм о его коллеге поможет россиянам оценить жизненный путь Жириновского, а также сможет увлечь интересным сюжетом.

Ранее Слуцкий презентовал свой избирательный штаб в Москве.