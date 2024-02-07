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В Благовещенске и Хабаровске отменили концерты Кристины Орбакайте

В Благовещенске перенесли концерты Орбакайте из-за проблем с логистикой

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Благовещенске и Хабаровске перенесли концерт певицы Кристины Орбакайте на неопределенные даты. Об этом сообщил организатор выступлений Сергей Зайцев в беседе с ТАСС.

Концерты Орбакайте в Благовещенске должны были состояться 15 и 16 марта, а в Хабаровске 18 марта.

Зайцев объяснил, что во время тура возникли накладки по логистике. В связи с этим организатором выступлений и концертным директором исполнительницы Александром Качаном было принято решение о переносе концерта. Новые даты объявят позже. Билеты на мероприятие остаются действительными. Зрители могут вернуть деньги за билет по желанию.

В феврале РИА Новости сообщили, что концерты Кристины Орбакайте, которые должны были пройти в Иркутске 10 и 12 марта, отменены. Представители театрально-концертного центра «Братск-Арт» также заявили, что выступлений певицы не будет. Причина отмены концертов неизвестна. В том же месяце отменили концерт Орбакайте в Красноярске.

В январе организатор концертов артистки Оганнес Тухманян сообщал, что команда певицы Кристины Орбакайте и организаторы гастролей не понимают действий активистов, которые добиваются отмены ее выступлений, запланированных на март.

Ранее Пригожин ответил на слухи об отмене концертов Орбакайте из-за дружбы с Киркоровым.

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