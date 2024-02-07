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Настя Ивлеева отсудила у мебельной компании 6 тысяч рублей

Shot: блогерша Ивлеева отсудила 6 тысяч рублей у мебельной компании из Петербурга

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Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева отсудила у петербуржской мебельной компании 6 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, Ивлеева заказала элитную мебель и оплатила аванс суммой 1,1 млн рублей. Однако после этого фирма перестала выходить на контакт с блогершей, а их сайт не работал. В связи с этими обстоятельствами телеведущая обратилась в суд. В итоге, как отмечает Telegram-канал, суд обязал компанию вернуть Ивлеевой минимальную сумму в размере 6048 рублей неустойки и 133 рубля госпошлины.

Telegram-канал добавил, что руководитель фирмы изначально не соглашался с претензиями Ивлеевой. По словам мужчины, в их компании произошла небольшая задержка.

В январе Таганский районный суд города Москвы возвратил иск к Насте Ивлеевой о взыскании компенсации морального вреда. Исковое заявление не было принято, поскольку из него не следует, что моральный вред истцу, адвокату Александру Трещеву, причинен совместными действиями ответчиков.

Трещев требовал взыскать с блогерши в свою пользу компенсацию в размере 1 рубля, а также перечислить в фонд «Защитники Отечества», который занимается поддержкой участников специальной военной операции, «денежные средства в размере 1 миллиарда рублей» из-за «голой» вечеринки.

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