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Ольга Бузова высмеяла бывшего мужа в шоу: «Теперь он без команды»

Певица Ольга Бузова пошутила над Тарасовым в шоу «Это нормально?»

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Anatoly Lomohov/Global Look Press

Певица и телеведущая Ольга Бузова высмеяла бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, в шоу «Это нормально?».

Бузова отметила, что Тарасова «уже не знают», хотя когда-то он был популярным. Артистка в шутку спросила, зачем она про него напомнила.

«Никто бы и не вспомнил», — отметила исполнительница.

Бузова также подшутила над спортивной карьерой Тарасова, намекнув, что тот перестал быть интересен футбольным клубам.

«Раньше он играл за мою команду, теперь он без команды», — заявила Бузова.

Тарасов и Бузова состояли в браке с 2012 по 2016 год. Певица заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

В 2018 году Дмитрий женился на модели Анастасии Костенко. Пара воспитывает троих детей — сына Алексея и дочерей Милану и Еву. Модель рассказывала, что всегда хотела большую семью и видела себя многодетной матерью. В сентябре Костенко призналась, что станет матерью в четвертый раз.

Ранее Анастасия Волочкова снялась с Ольгой Бузовой.

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