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Валуев назвал издевательством видео с извинением Киркорова

Депутат Валуев: видео с извинением Киркорова было преподнесено как издевательство

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Видеозапись с извинениями певца Филиппа Киркорова за участие в «голой» вечеринке выглядела как издевательство, заявил депутат Госдумы Николай Валуев. Главной проблемой он в беседе с телеканалом «360» назвал оторванность звезд шоу-бизнеса от реальности, подчеркнув, что «все понимали, в какую дверь заходят».

По мнению Валуева, Киркоров на видео сказал все правильно, но подача все испортила.

«По стилистике доведения с точки зрения эмоций было послано для нас, на мой взгляд как издевательство. Такое ощущение было, что человек сдерживает улыбку», — считает депутат.

Он добавил, что гости собрались на вечеринку не в то время и искренне не поняли, в чем проблема, так как живут в отрыве от реальности. При этом государство, по его мнению, не может пропускать такие вещи во время проведения спецоперации.

«Мир шоу-бизнеса живет по своим правилам. И эти правила вообще не пересекаются с тем, что происходит в стране. То есть это мир, оторванный от земли, где вопросы патриотизма не стоят и на кухне не обсуждаются, — заявил депутат. — Все прекрасно понимали, в какую дверь они заходят».

Напомним, Киркорова, который на видео с извинениями сказал, что «зашел не в ту дверь», призвали лишить звания народного артиста России, в связи с чем он обратился за помощью к юристам. Подробнее о скандальной вечеринке и ее последствиях – в материале «Газеты.Ru».

Ранее продюсер объяснил бойкот Киркорову.

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