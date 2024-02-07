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Стало известно о ликвидации бизнесов мужа Блиновской

Shot: три фирмы мужа Блиновской начали ликвидироваться

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elena_blinovskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Три из 12 фирм мужа блогерши Елены Блиновской Алексея находятся в стадии ликвидации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, IT-компания Блиновского «Подари мечту» задолжала налоговой службе 2,3 миллиона рублей. Также в процедуре ликвидации фирма мужа блогерши по производству одежды «Три кошки» и контора по переработке морепродуктов «Аквакультура».

22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники». Первоначально по делу о неуплате налогов на сумму в 918 млн руб. блогерше назначили домашний арест. Ей запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью.

Председатель ОНК Москвы Георгий Волков сообщил, что Блиновскую перевели в четырехместную камеру, где теперь у женщины есть две соседки. Каких-либо жалоб на условия Блиновская не направляла.

6 февраля инспекция Федеральной налоговой службы (ИФНС) России №6 по Москве предоставила 28 томов возражений на иск блогерши Елены Блиновской, которая оспаривает привлечение к ответственности за налоговое нарушение.

Юрист блогерши отказался пояснить подробности дела журналистам. Он лишь заявил, что не согласен с выводами налоговой. Адвокат пообещал изучить эти документы и подготовить свои доводы к следующему заседанию.

Ранее полиция возбудила уголовное дело после попытки похищения Бьянки.

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