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Блогерша Катя Голышева попала в аварию: «Я думала, это конец»

Блогерша Катя Голышева выбила головой стекло во время аварии

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katya_golyshevaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Катя Голышева сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что попала в серьезную аварию во время катания на аэролодке.

Происшествия случилось, когда Голышева вместе с командой снимали ролик на аэролодке. В какой-то момент водитель потерял управление и их судно перевернулось.

«После того как эта тряска закончилась, начали кричать: «Все живые?» Я потеряла сознание, потому что своей головой выбила стекло. Я думала, это конец…» — призналась блогерша.

Голышева показала кадры из больницы, как ей сделали КТ. Она пожаловалась на «ужасное» состояние, тошноту и головокружение. Блогерша призналась, что до сих пор находится в шоке. Она вышла на связь со слезами на глазах.

«Вы не представляете, как было страшно. Вся жизнь просто пролетела перед глазами. Из-за того, что у нас было там что-то типа соревнования, у нас в этой аэролодке были шампуры, камеры. Могло случится все, что угодно», — поделилась блогерша.

Голышева призвала поклонников беречь себя и не превышать скорость.

Катя Голышева стала известна благодаря танцевальным и разговорным роликам в TikTok. В 2020 году она стала участницей дома тиктокеров Hype House. В том же году она дебютировала как певица.

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