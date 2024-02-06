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В Екатеринбурге чуть не сорвали концерт Shaman

Shot: в Екатеринбурге попытались сорвать концерт певца Shaman

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Неизвестный попытался сорвать концерт певца Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) в Екатеринбурге. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, после запуска зрителей в зал поступил звонок о том, что площадка якобы заминирована. Сотрудники полиции оперативно осмотрели помещение и территорию вокруг, но не нашли никаких взрывчатых устройств. Поэтому эвакуация не потребовалась и выступление состоялось. На концерте присутствовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В январе телеведущая Ксения Собчак сообщила, что на певца Shaman пожаловались за оскорбление чувств верующих.По словам журналистки, активист Ян Коробков считает, что в клипе «Я русский» Дронов выступает с подведенными глазами, заявляя о своей национальности.

Коробков убежден, что тем самым Shaman создает «образ русского человека как гомосексуала». В музыкальном ролике Дронова на руках носят мужчины, «дотрагиваясь через одежду до интимных мест». По мнению мужчины, это нарушает законы РФ.

Сам Дронов заявил, что не слышал о жалобах на песню, поскольку находится в разъездах из-за плотного гастрольного графика.

Ранее власти Дагестана опровергли включение песни «Я русский» перед уроками в школах.

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