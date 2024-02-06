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«Перепутали дверь»: рэпер Killer Mike объяснил свой арест на «Грэмми»

Рэпера Killer Mike арестовали на «Грэмми» из-за конфликта с охраной

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David Swanson/Reuters

Рэпер Killer Mike (настоящее имя. — Майкл Сантьяго Рендер) объяснил свой арест на церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми». Его цитирует TMZ.

По словам исполнителя, его арестовали из-за конфликта с охраной.

«Много чего происходило, мы с нашей командой перепутали дверь. Нас встретила слишком усердная охрана, но мы с моей командой уверены, что все подозрения с меня будут сняты», — сказал он.

Источник, близкий к рэперу, уточнил, что артист вместе с его сопровождающими оттолкнул охранника, указывавшего на правильную дверь, и охранник решил погнаться за рэпером.

Американского рэпера задержали сразу после того, как его наградили тремя премиями «Грэмми». Killer Mike получил награды «Грэмми» в номинациях «лучшая рэп-песня», «лучшее рэп-исполнение» в песне Scientists & Engineers, а также за «лучший рэп-альбом» Michael.

Сотрудник службы безопасности комплекса Crypto.com Arena, где проходила церемония, заявил, что причина задержания Рендера не имеет отношения к премии. Позже представитель лосанджелесской полиции рассказал, что рэпера задержали за потасовку.

Ранее продюсер оценил шансы Украины на победу в «Евровидении-2024».

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