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Бывшая солистка группы «Мираж» рассказала о своем похудении на 30 килограммов

Певица Суханкина призналась, что помолодела после похудения на 30 килограммов

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margarita.sukhankina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывшая солистка группы «Мираж», певица Маргарита Суханкина призналась, что стала визуально выглядеть моложе после того, как похудела на 30 кг благодаря операции по уменьшению желудка. Об этом она рассказала в интервью WomanHit.ru.

«На такие кардинальные меры я решилась, когда поняла, что сама уже не справляюсь с лишним весом. Если раньше можно было похудеть, перейдя на несколько дней на хлеб и воду, то в какой-то момент это уже перестало помогать. Все-таки с возрастом метаболизм замедляется. Не только похудеть, но и держать себя в одном весе становится все труднее», — уточнила певица.

Суханкина добавила, что абсолютно не жалеет о том, что решилась на операцию. По ее словам, теперь ей нравится то, как она выглядит. Она также добавила, что процесс ее похудения не был резким, поэтому ей не пришлось отрезать кожу после процедуры.

В конце января Маргарита Суханкина призналась, что приемная дочь была влюблена в своего учителя. Она уточнила, что это была «детская, платоническая любовь». По ее словам, сам учитель был женат, поэтому ни о какой взаимности речи не шло.

Ранее Маргарита Суханкина снялась в образе Барби.

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