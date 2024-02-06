Продюсер оценил шансы Украины на победу в «Евровидении-2024»

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Музыкальный продюсер Леонид Дзюник оценил шансы Украины на победу в музыкальном конкурсе «Евровидение-2024». Его цитирует «Пятый канал».

На международном песенном конкурсе в шведском городе Мальме Украину будет представлять дуэт Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко) и Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева) с песней Teresa & Maria.

По словам Дзюника, у украинских певцов хорошие вокальные данные, но им не хватает оригинальности.

«Голоса у них, бесспорно, очень сильные. Но у них нет оригинальности, нет выражения национальной идентичности», — сказал продюсер.

Он сделал вывод, что украинцы хотят влиться в «единую европейскую семью» и потому копируют и пародируют ярких музыкантов из Европы. Кроме того, отметил продюсер, композиция украинского дуэта очень похожа на песню Софии Ротару «Родина моя».

Накануне организаторы конкурса «Евровидение» ответили на требования активистов исключить Израиль из числа участников музыкального соревнования. Россия от участия в конкурсе отстранена.

Ранее стало известно, что на «Евровидение» не поедет Румыния.