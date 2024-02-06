Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Продюсер оценил шансы Украины на победу в «Евровидении-2024»

Продюсер Дзюник: у представителей Украины на «Евровидении» нет оригинальности

close
100%
thejerryheil/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник оценил шансы Украины на победу в музыкальном конкурсе «Евровидение-2024». Его цитирует «Пятый канал».

На международном песенном конкурсе в шведском городе Мальме Украину будет представлять дуэт Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко) и Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева) с песней Teresa & Maria.

По словам Дзюника, у украинских певцов хорошие вокальные данные, но им не хватает оригинальности.

«Голоса у них, бесспорно, очень сильные. Но у них нет оригинальности, нет выражения национальной идентичности», — сказал продюсер.

Он сделал вывод, что украинцы хотят влиться в «единую европейскую семью» и потому копируют и пародируют ярких музыкантов из Европы. Кроме того, отметил продюсер, композиция украинского дуэта очень похожа на песню Софии Ротару «Родина моя».

Накануне организаторы конкурса «Евровидение» ответили на требования активистов исключить Израиль из числа участников музыкального соревнования. Россия от участия в конкурсе отстранена.

Ранее стало известно, что на «Евровидение» не поедет Румыния.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами