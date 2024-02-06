Умер сыгравший в «Моей прекрасной няне» актер Симонец

Актер Александр Симонец скончался в возрасте 61 года в Благовещенске. Об этом сообщается на сайте Амурского областного театра драмы.
«С прискорбием сообщаем, что сегодня, 6 февраля, скоропостижно скончался артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец», — рассказали в театре.
Телезрителям Симонец известен по ролям в сериалах «Дружная семейка», «Счастливы вместе» и «Глухарь»,
В театре он полюбился зрителям по комедийной роли грузинского князя Вано Пантиашвили в постановке «Ханума», роли Игоря — отца семейства из спектакля «Весы» Евгения Гришковца.
Симонец более 20 лет служил в Московском академическом театре Сатиры, работал в московском театре-студии «Бенефис».
Накануне заслуженный артист Республики Удмуртия, актер театра Алексей Агапов скончался на следующий день после празднования своего 50-летия.
До этого сообщалось о смерти актера московского театра «Геликон-Опера» Дмитрия Овчинникова.