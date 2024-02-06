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Умер сыгравший в «Моей прекрасной няне» актер Симонец

Скончался актер Александр Симонец

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АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ/VK

Актер Александр Симонец скончался в возрасте 61 года в Благовещенске. Об этом сообщается на сайте Амурского областного театра драмы.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня, 6 февраля, скоропостижно скончался артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец», — рассказали в театре.

Телезрителям Симонец известен по ролям в сериалах «Дружная семейка», «Счастливы вместе» и «Глухарь»,

В театре он полюбился зрителям по комедийной роли грузинского князя Вано Пантиашвили в постановке «Ханума», роли Игоря — отца семейства из спектакля «Весы» Евгения Гришковца.

Симонец более 20 лет служил в Московском академическом театре Сатиры, работал в московском театре-студии «Бенефис».

Накануне заслуженный артист Республики Удмуртия, актер театра Алексей Агапов скончался на следующий день после празднования своего 50-летия.

До этого сообщалось о смерти актера московского театра «Геликон-Опера» Дмитрия Овчинникова.

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