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«Легкая шизофрения»: Макаров о работе ведущим «Шоу Аватар»

Ведущий Вячеслав Макаров рассказал о сложностях работы в «Шоу Аватар»

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«Шоу Аватар»/Пресс-служба НТВ

Шоумен Вячеслав Макаров, ведущий музыкальных шоу «Маска» и «Шоу Аватар» на НТВ, рассказал о сложностях работы с цифровыми аватарами. Артиста, побеседовавшего о своей работе с Павлом Волей, цитирует «Вокруг ТВ».

По словам Макарова, во время шоу сами вокалисты находятся в тайной комнате, где датчики считывают их движения и с помощью специальной аппаратуры на сцену проецируют технологический персонаж — неполную версию «аватара».

«У меня легкая шизофрения получается. Я просто в какой-то момент поворачиваюсь в пустоту и начинаю с ней разговаривать», — поделился Макаров.

Ведущий также пошутил, что уже прорабатывает эту травму с психологом.

«Я тебе больше скажу — я теперь могу вести шоу, где нет гостей. Просто поставлю картонку и буду говорить с ней», — посмеялся он.

При этом гости и судьи, находящиеся в зале, в отличие от Макарова, смотрят на экраны и видят персонажей так, как их потом увидят телезрители.

«В этот момент эмоционально где-то внутри я, конечно, грущу», — сказал он.

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