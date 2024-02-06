Арбитражный суд начал рассматривать иск Блиновской

В Москве Арбитражный суд начал рассматривать иск блогерши Елены Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости.

Блиновская в своем иске оспорила привлечение ее к ответственности за налоговое нарушение.

Всего налоговая инспекция на заседании предоставила 28 томов возражений на иск Блиновской.

Представитель блогерши не согласился с выводами налоговой и пообещал подготовить доводы к следующему заседанию.

По делу о неуплате налогов на сумму в 918 млн рублей в 2023 году блогерше назначили домашний арест. Ей запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью. 22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники» — следствие запросило изменение условий на СИЗО после того, как Блиновская провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых якобы был свидетель по делу. По версии обвинения, блогерша общалась с этим человеком, несмотря на запрет суда. Блиновской грозит до 16 лет колонии — в случае, если суд признает ее виновной.

Накануне Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с близкими.

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